Halil Dervişoğlu: Hala yarışta kaldığımız için mutluyuz

Letonya maçının ardından basın mensuplarına konuşan Halil Dervişoğlu, "Takım olarak inandığımız zaman başaracağımızı görüyoruz. Hala yarışta kaldığımız için mutluyuz." dedi.

2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Türkiye konuk olduğu Letonya'yı 2-1 yenerek büyük bir avantaj elde etti.

Karşılaşmanın ardından maçı değerlendiren Halil Dervişoğlu, "Oyuna çok girmek istiyordum, yenmemiz gereken bir maçtı. İstediğimiz bir oyun çıkardık ama en önemlisi yenmekti ve yendik. Hala şansımız var, takım olarak çok mutlu olduk inşallah devam ederiz." diye konuştu.

"SON SANİYEYE KADAR İNANDIK"

Maçın son anına kadar inandıklarını belirten Dervişoğlu, "Son saniyeye kadar inandık. Her topta gol olması için hareket ettik. Allah'tan son dakikalarda penaltı oldu Burak abi de attı.

"DAHA İYİ YAPMAMIZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Takım olarak inandığımız zaman başaracağımızı görüyoruz. Daha iyi yapmamız gereken şeyler var. Bir sonraki kampta buna bakacağız. Hala yarışta kaldığımız için mutluyuz." ifadelerini kullandı.