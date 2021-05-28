Halil Dervişoğlu: Şenol Hoca ne derse yaparım

Galatasaray'da kiralık oynayan ve A Milli Takım'a da yükselen Halil Dervişoğlu konuştu.

A Milli Takım'ın Antalya kampında Halil Dervişoğlu açıklamalarda bulundu.

"ASIL MEVKİM SANTRFOR"

Azerbaycan maçında ilk maçına çıkan ve golünü atan Halil Dervişoğlu, "Şenol Hocama teşekkür ediyorum bana güvenip inandığı için. Dün ilk golümü attım. İnşallah daha fazlası nasip olur. Asıl mevkim santrfor. Şenol Hoca hangi bölgede görev verirse, oynarım. Elimden gelenin fazlasını yaparım. Burak Yılmaz, Enes Ünal gibi iyi santrforlar var. İnşallah ben de daha fazla katkı sağlarım ve o seviyeye gelirim." dedi.





"A MİLLİ TAKIM NASİP OLDU"

Kerem Aktürkoğlu ile Milli Takım'da yer alması hakkında sorulan soruya yanıt veren Halil Dervişoğlu "Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray'da yedek başladık, forma şansı bulduk ve değerlendirdik. Sonra bize A Milli Takım nasip oldu. İnşallah ikimiz için de hayırlısı olur." diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLSAK DAHA GÜZEL OLURDU"

Galatasaray'daki sezonunu değerlendirmesi istenen Halil Dervişoğlu, "İlk geldiğimde oynayamadım ancak Fatih Hocam daha sonra şans verdi. Şampiyon olsaydık, daha güzel olurdu. Takıma katkı sağladığımı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



