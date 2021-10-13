Halter Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 22 madalya ile tarihi başarı

Milli halterciler Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 22 madalya kazanarak tarihi başarıya ulaştı

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde düzenlenen Yıldızlar Dünya Halter Şampiyonası tamamlandı.

TÜRK HALTER TARİHİNE DAMGA VURDULAR

Milli halterciler, şampiyonada 6 altın, 7 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalya ile Türk halter tarihinin Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda en çok madalya kazanan kafilesi oldu.

FATMAGÜL ÇEVİK DÜNYA ÜÇÜNCÜSÜ

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın son gününde +81 kiloda yarışan Fatmagül Çevik, koparmada 95 kilo ile gümüş, silkmede 108 kilo ile bronz, toplamda ise 203 kiloluk derecesiyle dünya üçüncülüğünü elde etti.

Yıldızlar Dünya Şampiyonasında dereceye giren milliler ve kazandıkları madalyalar şöyle:

40 kiloda Ezgi Kılıç: 3 altın (Silkme ve toplamda Avrupa rekoru kırdı)

61 kiloda Kaan Kahriman: 1 altın, 1 gümüş

55 kiloda Ertuğrul Seçkin: 1 gümüş, 1 bronz

49 kiloda Medine Bilicier: 1 altın, 1 gümüş

89 kiloda Hakan Şükrü Kurnaz: 1 altın, 2 bronz

89 kiloda Enes Çelik: 1 gümüş

102 kiloda Taner Çağlar: 2 gümüş, 1 bronz

96 kiloda Muhammet Emin Burun: 3 bronz

+81 kiloda Fatmagül Çevik: 1 gümüş, 2 bronz

TAŞPINAR: "22 MADALYA, ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARI"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Tamer Taşpınar, organizasyonun ardından yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'da çok önemli bir başarıya imza attık. Türk halteri adına göreve geldiğimiz günden beri özelikle altyapı ve kulüpleşmeye büyük önem verdik. Güçlü ve yetenekli sporculardan oluşan altyapı milli takımlarımız var. Sporcularımız Suudi Arabistan'da adeta tarih yazdı. Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 22 madalya kazanmak çok önemli bir başarı. Bu başarıdan dolayı sporcularımızı alnından öpüyorum, antrenörlerini ve ailelerini yürekten kutluyorum, kulüplerimizi tebrik ediyor ve tüm camiamıza teşekkür ediyorum."