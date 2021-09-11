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    Hamit Altıntop, A Milli Takım sorumlusu oldu

    Hamit Altıntop, A Milli Takım sorumlusu oldu

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.
    • Haber Merkezi
    • 11.09.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 11.09.2021 - 17:27
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    A Milli Takım’da dün teknik direktör Şenol Güneş görevden alınmıştı. Güneş’in ardından Milli Takım’da bir değişiklik daha gerçekleşti.

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

    Hamit Altıntop, A Milli Takım sorumlusu oldu #1

    SELİM SOYDAN’IN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK

    A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.

    Altıntop, 2019'dan beri Türkiye Gutbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiydi.

    Hamit Altıntop, A Milli Takım sorumlusu oldu #2

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