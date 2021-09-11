Hamit Altıntop, A Milli Takım sorumlusu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.

A Milli Takım’da dün teknik direktör Şenol Güneş görevden alınmıştı. Güneş’in ardından Milli Takım’da bir değişiklik daha gerçekleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.

SELİM SOYDAN’IN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK

A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.

Altıntop, 2019'dan beri Türkiye Gutbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiydi.