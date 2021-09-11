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Hamit Altıntop, A Milli Takım sorumlusu oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop'a A Milli Futbol Takımı Sorumluluğu görevi verildi.
- Haber Merkezi
- 11.09.2021 - 17:10
- Güncelleme : 11.09.2021 - 17:27
A Milli Takım’da dün teknik direktör Şenol Güneş görevden alınmıştı. Güneş’in ardından Milli Takım’da bir değişiklik daha gerçekleşti.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olarak görevlendirildi.
SELİM SOYDAN’IN YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ DEVAM EDECEK
A Milli Futbol Takımı Sorumluluğunu Hamit Altıntop yürütecek. Daha önce A Milli Futbol Takımı Sorumlusu olan Selim Soydan'ın ise yönetim kurulu üyeliği devam edecek.
Altıntop, 2019'dan beri Türkiye Gutbol Federasyonu'nda yönetim kurulu üyesiydi.