Hamit Altıntop: Alman ekolü gibi bir düşüncemiz yok

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Stefan Kuntz tercihiyle ilgili konuşurken amaçlarının Türkiye'ye Alman ekolü getirmek gibi bir şey olmadığını söyledi.

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Stefan Kuntz tercihiyle ilgili şunları söyledi:

"Hocamızın burada olmasının sebebi sadece Alman olması değil. Bizim hedeflediğimiz modern, hızlı futbol, oyun içinde değişken sistemi tercih ettiği için burada.

"ALMAN EKOLÜ DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Hocayla beraber buraya Alman ekolü getirmek gibi bir düşüncemiz yok. Bizim coğrafyamız, insanımız farklı. Milli takımın en büyük sorumluluğu, teknik direktör eğitimi, kulüplere doğru çalışma metodlarını sunması ve bunların denetlenmesi. A Milli Takım hocamız alt yaş milli takım hocalarımızla da futbol tartışacak.

Oyuncuları sadece milli takım kampında değil, iki milli maç arasında da hazırlayacağız. Sadece saha içi değil, saha dışında da çalışacağız."

Hamit Altıntop, hedeflerini ise "Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz var. Kısa vadede Dünya Kupası’na katılmak, orta vadede Avrupa Şampiyonası’na kesinlikle katılmamız gerek. Uzun vadede de FIFA sıralamasında ilk 15'i ilk 10'u zorlamak, çünkü o potansiyelimiz var. Nüfus olarak da kalite olarak da var." sözleriyle açıkladı.