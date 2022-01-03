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    Hamit Altıntop: Ferdi'nin tercihine mutlu olduk

    TFF'de Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım'ı seçmesiyle ilgili, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu söyledi. Mutlu olduk." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2022 - 15:22
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    Hamit Altıntop: Ferdi'nin tercihine mutlu olduk

    TFF A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Fenerbahçeli genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım tercihini duyurdu.

    Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu ve Türkiye’yi seçtiğini söyledi. Mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

    HOLLANDA VE KANADA HAKKI DA VARDI

    Ferdi Kadıoğlu'nun Türkiye'nin yanı sıra Hollanda ve Kanada'yı tercih etme hakkı da bulunuyordu.

    Daha önce Hollanda alt yaş gruplarında forma giyen Ferdi Kadıoğlu, son olarak Hollanda U21 formasıyla 18 maçta 1 gole imza atmıştı.

    Hamit Altıntop: Ferdi nin tercihine mutlu olduk #1

    FENERBAHÇE SÖZLEŞME UZATMAK İSTİYOR

    Öte yandan Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'nun sözleşmesiyle ilgili müzakereler sürüyor.

    Genç futbolcunun kontrat görüşmeleri olumlu giderken kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.

    Hamit Altıntop: Ferdi nin tercihine mutlu olduk #2


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