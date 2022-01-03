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Hamit Altıntop: Ferdi'nin tercihine mutlu olduk

Hamit Altıntop: Ferdi'nin tercihine mutlu olduk

TFF'de Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım'ı seçmesiyle ilgili, "Ferdi Kadıoğlu bizi aradı ve milli takım tercihinin Türkiye’den yana olduğunu söyledi. Mutlu olduk." dedi.