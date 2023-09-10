Hamit Altıntop: Heyecanımız devam ediyor

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A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan ile karşı karşıya gelmişti. Yeni Eskişehir Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 sona ermişti.

Konuk ekibin golü 49. dakikada Artak Dashyan'dan geldi. Milli takımımızın golünü ise 88. dakikada Bertuğ Yıldırım attı.

Bu sonuçla Türkiye, puanını 10'a çıkardı. Ermenistan ise 7 puana çıktı.

"Heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar"

TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Ermenistan maçıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bütün şampiyonaların ayrı bir hikayesi olduğunu belirten Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

Bizim Çocuklar da EURO 2024 yolunda heyecan dolu hikayelerini yazmaya devam ediyorlar. Dün akşam sonuç istediğimiz gibi olmasa da heyecanımız devam ediyor. Yürekten inanıyorum ki; Bizim Çocuklar hepimizin desteği ve inancıyla güzel başarılara imza atacaklar. Dün akşam son ana kadar desteklerini esirgemeyen Eskişehir halkına canı gönülden teşekkür ederim.