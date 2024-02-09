Hamit Altıntop: Semih Kılıçsoy, bir sürpriz değil TFF Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy hakkında "Aslında Semih Kılıçsoy bir sürpriz değil, Semih'le biz aylardır, yıllardır beraberiz. Saha içerisinde takip ediyoruz, yakından ilgileniyoruz" dedi.

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UEFA Uluslar Ligi 2024-2025 kuraları, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te çekildi.

UEFA Uluslar B Ligi'nde yer alan ve 4'üncü torbadan kura çekimine giren A Milli Futbol Takımı, 4'üncü grupta yer aldı.

Ay-yıldızlılar, grupta Galler, İzlanda ve Karadağ ile karşılaşacak. Grubu lider tamamlayan takım direkt Uluslar A Ligi'ne yükselecek.

2'nci sırada yer alan takım play-off oynayacak. Dördüncü sırayı alan ekip ise C Ligi'ne düşecek.

"Hayırlı olsun, güzel bir kura"

Kura çekimini yerinde takip eden Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, törenin ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımımızın son 3 yılda yakaladığı ivmenin ve benimsediği sistemin altını çizen Hamit Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

Hayırlı olsun, güzel bir kura. Bildiğiniz gibi C Grubu'ndan B Grubu'na çıkma hakkı kazandık. Şimdiki hedefimiz de özellikle bu kuradan sonra A Grubu'na çıkmak ve Türkiye'mizi en iyi şekilde temsil etmek. 3 yıldır A Millî Takım sorumlusuyum. Son 3 yılı analiz ettiğimizde iyi bir gidişatımız var. Sadece sonuç olarak değil, oyuncu grubunun yaş ortalaması düştü, oyun güzelleşti. Bu sistemde devam etmek istiyoruz.

"Takımımızın ve oyuncularımızın dominant oyunlarını sürdürmek istiyoruz"

Rakipleri değerlendirerek sözlerine devam eden Altıntop, şu şekilde konuştu:

Bildiğiniz gibi tarihimizde İzlanda'da çok iyi sonuçlar almadık. Galler'e karşı da dönem dönem zorlandığımız oldu. Ama ben inanıyorum ki bu olumlu süreci, olumlu gelişimi yansıtmaya devam edeceğiz. Takımımızın ve oyuncularımızın dominant oyunlarını sürdürmek istiyoruz.

"Aslında Semih Kılıçsoy bir sürpriz değil, Semih'le biz aylardır, yıllardır beraberiz"

Milli Takım havuzunda yer alan genç oyuncuları sürekli takip ettiklerini vurgulayan Altıntop, şunları dedi:

Benim 5. yılım görevimde. İlk yıldan itibaren Genç Milli Takımlardan sorumluyum. 3 yıldır da A Milli Takım'dan da sorumluyum. Aslında Semih Kılıçsoy bir sürpriz değil, Semih'le biz aylardır, yıllardır beraberiz. Saha içerisinde takip ediyoruz, yakından ilgileniyoruz. Hocalarımız çok özveriyle çalışıyor. Semih'in Beşiktaş'ta süre alması ister istemez biraz daha göz önüne gelmesini sağladı. Ama her zaman radarımızda, her zaman potansiyeline inandığımız bir oyuncuydu. Tabii ki kadromuzu güçlendirmesi, rekabeti artırması bizler için çok gurur verici.

"Türkiye'mizin tarihindeki en iyi Milli Takım'ı oluşturabiliriz"

Başarıya giden yolun çalışma, destek ve inançtan geçtiğine dikkat çeken Altıntop, şu yorumu yaptı: