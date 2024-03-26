Hamit Altıntop, Viyana’da Türk taraftarlarla buluştu

İHA

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 hazırlıklıları kapsamında özel maçta bu akşam Avusturya’nın konuğu olacak.

Müsabaka öncesi Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, başkent Viyana’da bulunan bir alışveriş merkezinde Türk taraftarlarla buluştu.

Viyana’da yaşayan ve çevre ülkelerden maç için Viyana’ya gelen taraftarlar, Hamit Altıntop’a forma, atkı, tişört imzalattı.

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun da etkinlik alanını ziyaret etti.

"Vatandaşlarımızla bir araya geldiğimde aynı kaderi paylaştığımız için duygulanıyorum"

İmza gününde açıklamalarda bulunan Hamit Altıntop, şu ifadeleri kullandı:

Umarım güzel bir maç olur. Önemli olan futbolun birleştirme gücünden faydalanmak. Bunu da uzun vadeli lehimize çevirmek önemli olacaktır. Ben her seferinde buradaki vatandaşlarımızla bir araya geldiğimde aynı kaderi paylaştığımız için duygulanıyorum ve mutlu da oluyorum. Umarım bunu akşam güzel bir maçla da sonlandırırız.

"Biz burada 350 bin insanız"

Türkiye Cumhuriyeti Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ise, açıklamalarında şu cümlelere yer verdi:

Biz burada 350 bin insanız. Türkiye - Avusturya ilişkileri şu an oldukça iyi durumda. Gerek bu ülkenin başbakanı nice başka muhataplarımız hepsi bizle beraber diyorlar ki dostluk kazansın. Zaten bir dostluk maçı. İki takım en son Almanya’ya karşı zafer kazanmıştı. Ortak bir noktamız da var. İnşallah bu akşam da çok güzel bir maç izleyeceğiz. Zaten milli takımımız süper bir konumda. Hiç şüphemiz yok güzel bir maç olacağından.