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    Hamit Altıntop'tan Sergen Yalçın açıklaması

    TFF Yönetim Kurulu üyesi eski milli futbolcu Hamit Altıntop, son günlerde Sergen Yalçın'ın A Milli Takım'ın başına geçebileceği yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
    • 19.09.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 19.09.2022 - 19:02
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    Hamit Altıntop'tan Sergen Yalçın açıklaması

    A Milli Takım'ın başına Sergen Yalçın'ın geçebileceği haberlerinin çıkmasının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Hamit Altıntop, konuyla ilgili açıklama yaptı.

    "Böyle bir konu yok"

    A Milli Takım'ın Riva'daki kampını yerinde takip eden TRT Spor Muhabiri İbrahim Kırkayak söz konusu haberleri ve Stefan Kuntz'un moralini Altıntop'a sorduğunu belirtti. Kırkayak, Hamit Altıntop'un haberler için, "Böyle bir konu yok." ifadelerini kullandığını söyledi.

    Hamit Altıntop tan Sergen Yalçın açıklaması #1

    "Sergen Yalçın'ın beklediği bir yer var"

    Sergen Yalçın'a yakın isimlerden biri olan Sinan Engin, geçtiğimiz günlerde 49 yaşındaki teknik adamın teklif beklediğini söylemişti. Engin, "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." şeklinde konuşmuştu.

    Hamit Altıntop tan Sergen Yalçın açıklaması #2


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