Hırvatistan ile Portekiz yenişemedi

Haber Merkezi

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta mücadelesinde, Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan ile Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz karşı karşıya geldi.

Poljud Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan olmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Portekiz'in golünü 33. dakikada Joao Felix atarken, Hırvatistan'a beraberliği getiren golü 65. dakikada Josko Gvardiol'dan geldi.

LIVAKOVIC KALEYİ KORUDU

Hırvatistan'da forma giyen Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.

ÇEYREK FİNALE ÇIKTILAR

Bu sonuçla birlikte Portekiz 14 puanla grubu lider tamamlarken, Hırvatistan 8 puanla ikinci oldu. İki takım da Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.