Hırvatistan ile Portekiz yenişemedi

Haber Merkezi
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta mücadelesinde, Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan ile Roberto Martinez yönetimindeki Portekiz karşı karşıya geldi.
Poljud Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan olmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Portekiz'in golünü 33. dakikada Joao Felix atarken, Hırvatistan'a beraberliği getiren golü 65. dakikada Josko Gvardiol'dan geldi.
LIVAKOVIC KALEYİ KORUDU
Hırvatistan'da forma giyen Fenerbahçeli Dominik Livakovic, 90 dakika sahada kaldı.
ÇEYREK FİNALE ÇIKTILAR
Bu sonuçla birlikte Portekiz 14 puanla grubu lider tamamlarken, Hırvatistan 8 puanla ikinci oldu. İki takım da Uluslar Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış