Hırvatistan'da sakatlık! 2 yıldız isim Türkiye karşısında yok EURO 2024 Elemeleri'nde Türkiye'yi konuk edecek Hırvatistan'ın aday kadrosunda bulunan forvetler Andrej Kramaric ve Bruno Petkovic, maçta görev yapamayacak.

AA

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin 7. haftasında yarın Türkiye'yi ağırlayacak Hırvatistan'da forvetler Andrej Kramaric ve Bruno Petkovic, maçta forma giyemeyecek.

Hırvatistan Futbol Federasyonunun (HNC) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, aday kadroda bulunan forvet Andrej Kramaric'in Türkiye'ye karşı oynanacak maçta forma giyemeyeceği belirtildi.

"Kendisine acil şifalar diliyoruz"

Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

Hırvat forvet Andrej Kramaric, kas sakatlığı nedeniyle ekim ayında Türkiye ve Galler'e karşı oynanacak EURO 2024 eleme maçlarını kaçıracak. Kendisine acil şifalar diliyoruz.

"Onu zorlamayacağız"

Bir diğer forvet Bruno Petkovic'in durumu hakkında ise Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, şu şekilde konuştu:

İyileşmek için elinden geleni yaptı ama biz onu zorlamayacağız.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu altıncı maçında deplasmanda averajla önünde lider durumda bulunan Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)