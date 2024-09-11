Hollanda ile Almanya yenişemedi UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Hollanda ile Almanya 2-2 berabere kaldı.

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Ronald Koeman'ın ekibi Hollanda ile Julian Nagelsmann'ın Almanya 2-2 berabere kaldı.

İKİ TAKIM DA 4 PUANA YÜKSELDİ

Johan Cruyff Arena'da oynanan maçta ev sahibi Hollanda'nın gollerini 2. dakikada Tijani Reijnders ve 50. dakikada Denzel Dumfries kaydetti.

Bu sonuçla birlikte iki takım da puanlarını 4'e yükseltirken, averajı daha yüksek olan Almanya liderliği bırakmadı.

Grubun bir sonraki maç haftasında Hollanda deplasmanda Macaristan ile karşılaşırken, Almanya deplasmanda Bosna-Hersek'e konuk olacak.