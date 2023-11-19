Hollanda, İrlanda'yı Weghorst'un golüyle yıktı EURO 2024 Elemeleri B Grubu'nda Hollanda, sahasında İrlanda'yı Wout Weghorst'un golüyle 1-0 mağlup etti.

ensonhaber.com

Almanya’nın ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası’nda eleme maçlarının heyecanı tüm hızıyla devam ediyor.

B Grubu maçında Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda ile Stephen Kenny'nin çalıştırdığı İrlanda karşı karşıya geldi.

Johan Cruijff Arena'da oynanan maçı Hollanda 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibe galibiyet golünü 12. dakikada Wout Weghorst kaydetti.

Alınan bu sonuçla birlikte Hollanda puanını 15'e çıkardı. İrlanda ise 6 puanda kaldı.

Hollanda, Yunanistan ile grubun bir sonraki maçında tur için sahaya çıkacak.

İrlanda'nın yenilmesi işine yaradı

Bu maç ise daha önce eşine pek rastlanmamış bir anlam taşıdı. Grupta 6 puanla 4. sırada bulunan ve gruptan çıkma şansı kalmayan İrlanda, Hollanda'ya yenildiği için EURO 2024'e gitme ihtimali doğdu.

İrlanda, Hollanda'ya yenildiği için UEFA Uluslar Ligi'nde play-off hakkı elde etti ve buradan organizasyona katılma şansı kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nden EURO 2024'e 3 takım gidecek

Grup elemelerinin yanı sıra Uluslar Ligi'nden de 3 takım EURO 2024'e gitmeye hak kazanacak.

Gruplardan çıkamayan takımlar arasında, UEFA Uluslar Ligi'nde A, B ve C liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek takımlar play-off oynayacak. 3 ligde rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım EURO 2024'e katılacak.

İrlanda'nın turnuvaya katılma ihtimali

İrlanda'nın play-off'lara katılabilmesi için Uluslar Ligi sıralamasında kendisinden üstte olan ama otomatik olarak sıralamaya giremeyen 7'den daha fazla takım olmaması gerekiyor.

Hollanda, Uluslar A Ligi'nde yer alması ve Avrupa eleme gruplarında otomatik sıralamaların dışında kaldığı için bu takımlardan biri. Hollanda'nın otomatik olarak önünde yer almayan Yunanistan'ı geçmesi için İrlanda önemli bir faktör.

İrlanda, Uluslar Ligi'nde Yunanistan'dan daha üst sırada yer alıyor ve play-off'ta onları geride bırakacak.

Bu nedenle İrlanda'nın Hollanda'ya kaybetmesi işine yaradı. İrlanda, rakibini mağlup etseydi, Hollanda'nın Yunanistan'ın üzerine çıkması mümkün olmayacaktı. Bu da İrlanda'ya play-off oynama yolunu kapatacaktı.

İşte B Grubu'nda puan durumu