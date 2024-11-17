Hollanda, Macaristan'ı dört golle geçti

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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup 5. hafta maçında Hollanda ile Macaristan karşı karşıya geldi.

Johan Cruyff Arena'daki maçta kazanan 4-0'lık skorla Hollanda oldu.

HOLLANDA, RAHAT KAZANDI

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada penaltıdan Wout Weghorst, 45+12. dakikada penaltıdan Cody Gakpo, 64. dakikada Denzel Dumfries ve 85. dakikada Teun Koopmeiners attı.

OYUN UZUN SÜRE DURDU

Hollanda - Macaristan karşılaşması Macaristan'ın yardımcı antrenörü Adam Szalai'nin fenalaşması sonrası uzun süre durdu.

Szalai, sahada yapılan tedavinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hollanda basınında yer alan haberlere göre, Adam Szalai'nin durumunun stabil ve bilincinin açık olduğu belirtildi.

SALLAI, 90 DAKİKA OYNADI

Macaristan'da Galatasaray forması giyen Roland Sallai, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

MACARİSTAN, 5 PUANDA KALDI

Bu sonucun ardından Hollanda, 8 puana yükseldi. Macaristan, 5 puanda kaldı.

Hollanda, grubun son haftasındaki maçta Bosna Hersek ile deplasmanda karşılaşacak. Macaristan sahasında Almanya'yı konuk edecek.