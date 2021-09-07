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    Hollanda maçında 'Şenol Güneş istifa' sesleri

    Hollanda maçında 'Şenol Güneş istifa' sesleri

    Hollanda'nın Türkiye maçında fark atmasının ardından tribünlerde 'Şenol Güneş istifa' sesleri yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 23:18
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 23:24
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    A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıktı.

    Maçta farka giden Hollanda, Milli Takım, karşısında rahat bir oyun sergiledi. 10 kişi kalan Milli Takım karşısında Hollanda, Türkiye'ye 5 gol attı.

    TRİBÜNDEN İSTİFA SESLERİ

    Hollanda'nın 4. golü bulmasının ardından, tribünlerden tepki yükseldi.

    Maça giden Türk taraftarlar, Şenol Güneş'i istifaya çağırdı.

    Hollanda maçında Şenol Güneş istifa sesleri #1

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