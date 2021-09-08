Hollanda mağlubiyeti Avrupa basınında

Hollanda karşısında 6-1 gibi tarihi skorla yenilmemizin yankıları Avrupa basınında da sürüyor.

Hollanda karşısındaki farklı yenilgi sonrasında Avrupa basını da Milliler'in kötü durumunu başlıkları ile gözler önüne serdi.

"TÜRKLERİN DRAMI"

Hollanda'dan De Telegraaf, "Kısa süre içinde Türkleri çok geride bıraktık." diyerek liderlik vurgusu yaparken, Voetbal ise "Türklerin dramı" başlığı ile maçı anlattı. İngiliz Daily Mail, "Hollanda şov yaptı" ifadesini kullanırken, İspanyol El Mundo Deportivo ise Barcelona'dan Depay'ın performansı üzerinden maçı anlattı.

DEPAY FARK YARATTI

3 gol ile A Milli Takımımız'ı dağıtan Memphis Depay, Türkiye'ye 24 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

Barcelona forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Nisan 1997'de ağlarımıza 3 gol gönderen Luis Oliveira'dan sonra hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.