Euro
9.9102
0.18%
Dolar
8.3685
0.23%
Altın
483.79
0.44%
Borsa
1.453
-0.09%
Bitcoin
389.786
-10.33%
EXEN Coin
23.40
-7.03%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C
    Hollanda mağlubiyeti Avrupa basınında

    Hollanda mağlubiyeti Avrupa basınında

    Hollanda karşısında 6-1 gibi tarihi skorla yenilmemizin yankıları Avrupa basınında da sürüyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 09:54
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hollanda karşısındaki farklı yenilgi sonrasında Avrupa basını da Milliler'in kötü durumunu başlıkları ile gözler önüne serdi.

    "TÜRKLERİN DRAMI"

    Hollanda'dan De Telegraaf, "Kısa süre içinde Türkleri çok geride bıraktık." diyerek liderlik vurgusu yaparken, Voetbal ise "Türklerin dramı" başlığı ile maçı anlattı. İngiliz Daily Mail, "Hollanda şov yaptı" ifadesini kullanırken, İspanyol El Mundo Deportivo ise Barcelona'dan Depay'ın performansı üzerinden maçı anlattı.

    Hollanda mağlubiyeti Avrupa basınında #1

    DEPAY FARK YARATTI

    3 gol ile A Milli Takımımız'ı dağıtan Memphis Depay, Türkiye'ye 24 yıl sonra bir ilki gerçekleştirdi.

    Barcelona forması giyen 27 yaşındaki forvet oyuncusu, Nisan 1997'de ağlarımıza 3 gol gönderen Luis Oliveira'dan sonra hat-trick yapan ikinci oyuncu oldu.

    Hollanda mağlubiyeti Avrupa basınında #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir