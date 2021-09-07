- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Hollanda-Türkiye - CANLI SKOR
Hollanda-Türkiye - CANLI SKOR
A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıkıyor.
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 21:44
- Güncelleme : 07.09.2021 - 22:02
CANLI SKOR İÇİN SAYFAYI SIK SIK YENİLEYİNİZ...
16' Gol... Hollanda 2-0 Türkiye (Depay)
15' Milli Takımımızda Orkun sarı kart gördü.
1' Gol... Hollanda 1-0 Türkiye (Klaassen)
1' Maç başladı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk oluyor.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, TSİ 21.45'te başladı ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato tarafından yönetiliyor. Hollanda-Türkiye maçını TRT 1 canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, de Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Memphis Depay
Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak