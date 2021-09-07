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    Hollanda-Türkiye - CANLI SKOR

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 21:44
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 22:02
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    16' Gol... Hollanda 2-0 Türkiye (Depay)

    15' Milli Takımımızda Orkun sarı kart gördü.

    1' Gol... Hollanda 1-0 Türkiye (Klaassen)

    1' Maç başladı.

    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk oluyor.

    Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadele, TSİ 21.45'te başladı ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato tarafından yönetiliyor. Hollanda-Türkiye maçını TRT 1 canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, de Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Memphis Depay

    Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

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