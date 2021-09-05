Hollanda-Türkiye maçına İtalyan hakem

A Milli Takımımızın, Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, oynayacak

Hollanda-Türkiye mücadelesini, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

VAR HAKEMİ MARİANİ

Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.