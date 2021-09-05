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    Hollanda-Türkiye maçına İtalyan hakem

    Hollanda-Türkiye maçına İtalyan hakem

    A Milli Takımımızın, Hollanda ile oynayacağı karşılaşmayı İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 12:58
    • Güncelleme : 05.09.2021 - 13:27
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    A Milli Futbol Takımı ile Hollanda arasında oynanacak 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçını, oynayacak

    Hollanda-Türkiye mücadelesini, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

    UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Orsato'nun yardımcılıklarını Fabiano Preti ve Alessandro Giallatini üstlenecek.

    Hollanda-Türkiye maçına İtalyan hakem #1

    VAR HAKEMİ MARİANİ

    Maurizio Mariani, video yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Doveri olacak.

    Hollanda-Türkiye karşılaşması, 7 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te, başkent Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak.

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