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    Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'leri

    Hollanda-Türkiye maçının ilk 11'leri

    A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 6. maçında Hollanda deplasmanına çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 20:24
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    A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu altıncı maçında Hollanda'ya konuk olacak.

    Johan Cruijff Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 21.45'te başlayacak ve İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Daniele Orsato tarafından yönetilecek. Hollanda-Türkiye maçını TRT 1 canlı yayınlayacak.

    Grupta aynı gün Karadağ-Letonya ve Norveç-Cebelitarık karşılaşmaları da oynanacak.

    İLK 11'LER

    Hollanda: Bijlow, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Blind, de Jong, Wijnaldum, Klaassen, Berghuis, Bergwijn, Memphis Depay

    Türkiye: Uğurcan, Kaan, Merih, Çağlar, Mert Müldür, Okay, Orkun, Cengiz, Hakan, Kenan, Burak

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