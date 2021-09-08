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    Hollanda'da San Marino'dan sonra bir ilk yaşandı

    Hollanda, Türkiye karşısında ilk yarıyı 3-0 önde tamamlarken; Portakallar, 2011'deki San Marino maçından bu yana en kısa sürede 3-0'ı bu karşılaşmada buldu.
    • Haber Merkezi
    • 08.09.2021 - 15:45
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 16:31
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    Hollanda'da San Marino'dan sonra bir ilk yaşandı

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hollanda ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hollanda, henüz 55. saniyede 1-0 öne geçti.

    2011'DEN SONRA BİR İLK

    16'da Depay, skoru 2-0 yaptı. 36. dakikada Depay, penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı. Maçın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona ererken; ev sahibi ekip, 2011'de San Marino maçından bu yana bir ilki gerçekleştirdi.

    Hollanda, 2 Eylül 2011'deki San Marino maçından bu yana (17 dakika) dostluk maçları dışındaki karşılaşmalarda en kısa sürede 3-0'ı bu maçta buldu.

    Hollanda da San Marino dan sonra bir ilk yaşandı #1

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