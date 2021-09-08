Hollanda'da San Marino'dan sonra bir ilk yaşandı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda Hollanda ile oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı. Hollanda, henüz 55. saniyede 1-0 öne geçti.

2011'DEN SONRA BİR İLK

16'da Depay, skoru 2-0 yaptı. 36. dakikada Depay, penaltıdan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-0 yaptı. Maçın ilk yarısı Hollanda'nın 3-0 üstünlüğüyle sona ererken; ev sahibi ekip, 2011'de San Marino maçından bu yana bir ilki gerçekleştirdi.