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    Hollanda'ya Donny van de Beek'ten kötü haber

    Donny van de Beek, sakatlığı nedeniyle Hollanda'nın EURO 2020 kadrosundan çıkarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.06.2021 - 14:47
    • Güncelleme : 08.06.2021 - 15:00
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    Hollanda'ya Donny van de Beek'ten kötü haber

    EURO 2020'de mücadele edecek Hollanda'da Donny van de Beek, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

    Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Manchester United'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun şampiyonada görev alamayacağı belirtildi.

    BEEK’İN YERİNE BAŞKA İSİM DAHİL EDİLMEYECEK

    Teknik direktör Frank de Boer'un, Van de Beek'in yerine başka bir ismi kadroya dahil etmeyeceği de aktarıldı.

    Hollanda, EURO 2020'de C Grubu'nda Avusturya, Ukrayna ve Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

    Hollanda ya Donny van de Beek ten kötü haber #1

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