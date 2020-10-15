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Hüseyin Türkmen acısına rağmen maça çıktı

Hüseyin Türkmen acısına rağmen maça çıktı

Ümit Milli Futbol Takımımızın ve Trabzonspor'un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen, babaannesinin vefat ettiğini öğrenmesine rağmen büyük bir fedakarlık göstererek İngiltere maçında görev aldı.