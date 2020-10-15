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Hüseyin Türkmen acısına rağmen maça çıktı
Ümit Milli Futbol Takımımızın ve Trabzonspor'un genç futbolcusu Hüseyin Türkmen, babaannesinin vefat ettiğini öğrenmesine rağmen büyük bir fedakarlık göstererek İngiltere maçında görev aldı.
- Haber Merkezi
- 15.10.2020 - 12:19
Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 8. maçında konuk olduğu İngiltere'ye 2-1 yenildi.
MİLLİ FORMA İÇİN FEDAKARLIK
Bu karşılaşmada 90 dakika forma şansı bulan Trabzonsporlu stoper Hüseyin Türkmen'in, maç günü babaannesinin vefat ettiği ve buna rağmen oyuncunun karşılaşmada görev almak istediği öğrenildi.
Hüseyin Türkmen'in dün vefat eden babaannesi Hava Türkmen, Erikli Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.