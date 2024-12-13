Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ortak düzenleyeceği 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri grup kura çekimi, FIFA'nın İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan merkezinde gerçekleştirildi.

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde E Grubu'nda; İspanya/Hollanda eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise rakiplerin belli olmasının ardından açıklamalar yaptı.

"TARİHİN EN İYİ JENERASYONU"

A Milli Takım'a çok güvendiklerini söyleyen Hacıosmanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

22 senenin üzerine Cenab-ı Allah nasip eder, inşallah ABD'ye gideriz. 22 sene oldu. Ben inanıyorum, tarihin en iyi ve en karakterli jenerasyonu. Amerika'ya gideceğimize sonsuz inancımız var. Bizler de elimizden geleni yapacağız arkadaşlarla beraber.