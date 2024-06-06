İlkay Gündoğan'dan kaptanlık itirafı! Alman Milli Futbol Takımı'nın Türk asıllı kaptanı İlkay Gündoğan, "Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım. Bu kökenimle değil, insani olarak neyi temsil ettiğimle ilgili" dedi.

AA

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona'nın formasını giyen yıldız isim İlkay Gündoğan çarpıcı açıklamalara imza attı.

Tecrübeli futbolcu, Spiegel dergisine verdiği röportajda, Alman bayrağının renklerinden oluşan kaptanlık bandını takmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

"Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum"

İlkay Gündoğan, eskiden milli formayı giymenin kendisi için hayal olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bugün evimizdeki Avrupa Şampiyonası'nda takıma liderlik yapıyorum. Bu beni çok gururlandırıyor.

"Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım"

Yıldız futbolcu, "Sağa kayan bir ülkede Türk kökenli bir kaptansınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsun? şeklindeki soruya, şu cevabı verdi:

Göçmen kökenli olduğum için kaptan olmadım. Birinin diğeriyle hiçbir ilgisi yok. Bu, takım arkadaşlarımın ve teknik direktörün beni nasıl gördüğüyle ilgili. Takımınız sizi açık, dürüst ve iyi biri olarak görür ve kabul ederse kaptan olursunuz. Bu kökenimle değil, insani olarak neyi temsil ettiğimle ilgili.

"Belki farklı görünüyoruz ancak biz de Alman'ız"

İlkay Gündoğan, Almanya'nın "yeni gerçekliğini" yansıttığı için kendisi gibi insanlara yönetim pozisyonlarında ihtiyaç duyulduğunu bildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

Belki farklı görünüyoruz ancak biz de Alman'ız. Bir rol model olabileceğimi biliyorum. Ama bunu çok fazla vurgulamak istemiyorum.

"Büyük turnuvalarda her zaman iki takımı da izledim"

Alman Milli Takımı'yla ilgili ilk anısının sorulması üzerine İlkay Gündoğan, bunun 1996 Avrupa Şampiyonası finalinde Oliver Bierhoff'un attığı altın gol olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, şu şekilde görüş belirtti:

O zamanlar 5 yaşındaydım ve Türk Milli Takımı'nın olduğu gibi bir Almanya formam da vardı. Büyük turnuvalarda her zaman iki takımı da izledim. Ama beni en çok etkileyen 2006'da evimizdeki Dünya Kupası oldu.

"Benim büyüdüğüm Almanya buydu"

Çocukluğunda yaşadığı bölgede Alman, Türk, Arap ve Asyalı arkadaşlarıyla futbol oynadığını anlatan İlkay Gündoğan, "Benim büyüdüğüm Almanya buydu." ifadesini kullandı.

"Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı"

İlkay Gündoğan, ailesinin Türkiye'de tuttuğu takımın sorulması üzerine şu bilgiyi paylaştı:

Annem hariç tüm aile Galatasaray taraftarıydı. Annem Fenerbahçe taraftarıydı ve bu nedenle evde zor zamanlar geçirdi. Galatasaray nevresimlerim de vardı.

"Bundesliga'da çok başarılıydılar"

Çocukluğunda daha çok Hamit ve Halil Altıntop kardeşleri idol olarak gördüğünü aktaran tecrübeli futbolcu, şu şekilde konuştu:

Onlar da benim gibi Gelsenkirchen'den geliyordu ve Türk ebeveynleri vardı. Bana benziyorlardı ve Bundesliga'da çok başarılıydılar.

"Sadece zaman zaman kötü bir oyun oynadığımı da fark ettim"

İlkay Gündoğan, hiç Alman Milli Takımı'na ait olmadığı hissini duyup duymadığına ilişkin soruya, şu cevabı verdi:

Oyunuma yönelik eleştirileri, bazı insanların beni orada istemediği şeklinde algıladığım anlar oldu. Bu özellikle acı vericiydi. Ancak bir noktada durumun her zaman böyle olmadığını, sadece zaman zaman kötü bir oyun oynadığımı da fark ettim.

"Irkçı" anket tepki çekmişti

Alman televizyon ağı Westdeutscher Rundfunk'ta (WDR) yayımlanan "Sport Inside" programında yapılan ankete katılan her beş kişiden biri Almanya Milli Futbol Takımı'nda daha fazla "beyaz oyuncu" görmek istediklerini ve katılımcıların yüzde 17'si de milli takım kaptanı İlkay Gündoğan'ın Türkiye kökenli olmasının "üzücü" olduğunu belirtmişti.

Teknik direktör Julian Nagelsmann başta olmak üzere futbolcular, ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle ankete tepki göstermişti.

Nagelsmann, "Kamu televizyonunda böyle bir soru sorulmasının bile başlı başına delilik olduğunu düşünüyorum. Şok oldum. Ülkedeki herkes için bir Avrupa Şampiyonası oynuyoruz. Umarım bir daha asla böyle saçma anketler okumak zorunda kalmam." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Alman Milli Takımı oyuncusu Joshua Kimmich de ankete tepki göstererek bu tür şeylerin tamamen ırkçılık olduğunu kaydetmişti.

İlkay Gündoğan daha önce, "Bu dönemde halen bu tür anketler yapıyor ve bunlara bu kadar çok önem veriyor olmamız üzücü." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)