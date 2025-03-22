İngiltere, Arnavutluk'u mağlup etti! Myles Lewis-Skelly tarihe geçti

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Dünya Kupası Elemeleri K Grubu ilk maçında İngiltere ile Arnavutluk karşı karşıya geldi.

Wembley Stadyumu'nda oynanan ilk maçı ev sahibi takım İngiltere, 2-0'lık skorla kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Myles Lewis-Skelly ve 77. dakikada Harry Kane attı.

TARİHE GEÇEN GOL

Arnavutluk maçında fileleri havalandıran Arsenal oyuncusu Myles Lewis-Skelly, Marcus Rashford'un (18 yaş 209 gün) rekorunu geride bırakarak İngiltere Milli Takımı'nda gol atan en genç futbolcu oldu. (18 yaş 176 gün)

TUCHEL, İLK MAÇINI KAZANDI

İngiltere, yeni teknik direktörü Thomas Tuchel ile ilk maçından galibiyetle ayrıldı.

MANAJ VE MUCI OYNAMADI

Arnavutluk'ta Rey Manaj ve Ernest Muçi, karşılaşmada süre almadı.

İNGİLİZLER, 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonucun ardından İngiltere, gruplara 3 puanla başladı. Arnavutluk, ilk maçında puan alamadı.

İngiltere, gruptaki bir sonraki maçında sahasında Letonya ile karşılaşacak. Arnavutluk, evinde Andorra'yı konuk edecek.