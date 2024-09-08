İngiltere, İrlanda'yı mağlup etti İngiltere, deplasmanda İrlanda'yı 2-0 yendi.

Haber Merkezi

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup ilk maçında Lee Carsley'in yönetimindeki İngiltere, deplasmanda Heimir Hallgrimsson'un ekibi İrlanda'yı 2-0 mağlup etti.

İNGİLTERE RAHAT KAZANDI

Aviva Stadyumu'nda oynanan maçta İngiltere'nin gollerini 11. dakikada Declan Rice ve 26. dakikada Jack Grealish kaydetti.

Maç öncesinde İrlandalı taraftarlar, daha önce İrlanda alt yaş takımlarında forma giyen Declan Rice ve Jack Grealish için 'Yılanlar geri döndü' pankartı açarken, gollerin bu oyunculardan gelmesi dikkat çekti.