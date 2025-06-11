İngiltere, Senegal'e yenildi

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İngiltere ile Senegal, hazırlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.

Nottingham Forrest'ın stadı The City Ground'da oynanan mücadelede açılış golünü 7. dakikada Harry Kane attı.

Senegal bu gole 40. dakikada Sarr, 62. dakikada Diarra ve 90+3. dakikada Sabaly'nin attığı gollerle cevap vererek sahadan 3-1 galip ayrıldı.

İLKLER YAŞANDI

Bu sonuçla İngilizler, tarihinde ilk kez bir Afrika ülkesine mağlup oldu.

Aynı zamanda Thomas Tuchel, İngiltere'nin başında ilk mağlubiyetini yaşadı.