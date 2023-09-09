İngiltere, Ukrayna ile berabere kaldı
ensonhaber.com

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu mücadelesinde ile İngiltere karşı karşıya geldi.

Karşılıklı gollerin atıldığı bu maçta kazanan çıkmadı ve müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kazanan çıkmadı

Tarczynski Arena'da oynanan karşılaşmada Ukrayna'nın golü 26. dakikada Zinchenko'dan geldi. İngiltere, Kyle Walker ile 41. dakikada eşitliği yakaladı.

Kyle Walker, 77. maçında Milli takım kariyerindeki ilk golünü attı. İngiltere de grubundaki ilk puan kaybını yaşadı.

İngiltere, Ukrayna ile berabere kaldı

İngiltere puanını 13'e çıkardı

İngiltere bu sonuçla puanını 13'e çıkardı. Ukrayna 7 puanda kaldı. Grubun bir sonraki maçında Ukrayna, İtalya ile kozlarını paylaşacak. İngiltere ise hafatayı BAY geçecek.

İngiltere, Ukrayna ile berabere kaldı