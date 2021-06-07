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    İngiltere'de Arnold'ın yerine Ben White kadroda

    Trent Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle İngiltere kadrosundan çıkarıldı ve yerine Ben White kadroya dahil edildi.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 14:46
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    İngiltere'de Arnold'ın yerine Ben White kadroda

    EURO 2020'de mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.

    İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun, EURO 2020 kadrosuna alındığı belirtildi.

    İngiltere de Arnold ın yerine Ben White kadroda #1

    BEN WHITE GEÇEN SEZON 39 MAÇTA GÖREV ALDI

    Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.

    İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.

    İngiltere de Arnold ın yerine Ben White kadroda #2

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