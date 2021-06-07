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- İngiltere'de Arnold'ın yerine Ben White kadroda
İngiltere'de Arnold'ın yerine Ben White kadroda
Trent Alexander-Arnold, sakatlığı nedeniyle İngiltere kadrosundan çıkarıldı ve yerine Ben White kadroya dahil edildi.
- Haber Merkezi
- 07.06.2021 - 14:45
- Güncelleme : 07.06.2021 - 14:46
EURO 2020'de mücadele edecek İngiltere'de, sakatlığı bulunan Trent Alexander-Arnold'ın yerine Ben White kadroya dahil edildi.
İngiltere Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 Haziran'da Avusturya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez milli formayı giyen 23 yaşındaki savunma oyuncusunun, EURO 2020 kadrosuna alındığı belirtildi.
BEN WHITE GEÇEN SEZON 39 MAÇTA GÖREV ALDI
Premier Lig ekibi Brighton & Hove Albion'da oynayan Ben White, geçen sezon 39 maçta görev aldı.
İngiltere, EURO 2020'de D Grubu'nda Hırvatistan, İskoçya ve Çekya ile karşılaşacak.