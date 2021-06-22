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    İngiltere'de Mount ve Chilwell karantinada

    EURO2020’de boy gösteren İngiltere Milli Takımı’nda önemli oyunculardan Ben Chilwell ve Mason Mount izole edildi.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 22.06.2021 - 09:59
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    İngiltere'de Mount ve Chilwell karantinada

    İngiltere Milli Takımı'nda Mason Mount ve Ben Chilwell, koronavirüs testi pozitif çıkan İskoç oyuncu Billy Gilmour ile temas ettikleri gerekçesiyle karantinaya alındı.

    TESTLERİ NEGATİF ÇIKTI

    18 Haziran Cuma günü karşılaşan İngiltere ve İskoçya sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmıştı. İskoç orta saha Billy Gilmour ile temas etmeleri nedeniyle iki oyuncu için de önlemler alındı.

    İngiltere tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs protokollerine uyulacağı ve pazartesi günü yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı belirtildi.

    İngiltere de Mount ve Chilwell karantinada #1

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