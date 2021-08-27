İngiltere'de oynayan oyuncular Milli Takım kadrosunda

A Milli Takım'ın aday kadrosunda İngiltere'de oynayan Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil İbrahim Dervişoğlu yer aldı.

A Milli Takım’ın 1 Eylül’de Karadağ, 4 Eylül’de Cebelitarık ve 7 Eylül’de Hollanda ile oynayacağı maçlar için belirlenen aday kadro belli oldu.

Kadroda EURO 2020’de forma şansı bulamayan isimler de yer aldı.

İNGİLTERE’NİN İZİN VERMEDİĞİ OYUNCULAR KADRODA

İngiltere için Türkiye'nin kırmızı listede olması ve Premier Lig yönetiminin oyuncularımıza izin vermemesine karşın İngiltere'de oynayan Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan ve Halil İbrahim Dervişoğlu milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

Bu durumda İngiltere'nin nasıl bir karar alacağı ve oyuncuların antrenmanlara katılıp katılamayacağı merak konusu.