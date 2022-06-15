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    İngiltere'nin Uluslar Ligi kâbusu sürüyor

    İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki kötü performansı, Macaristan ile oynadığı 4. karşılaşmada da devam etti.
    • 15.06.2022 - 08:41
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    İngiltere'nin Uluslar Ligi kâbusu sürüyor

    UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Macaristan, deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya geldi. Macarlar İngiltere'yi 4-0 mağlup etti.

    4 maçta da galibiyet alamadılar

    İngiltere bu sonuçla birlikte 4. maçında da galibiyet elde edemedi.

    İlk maçta da İngiltere'yi yenen Macaristan'a 4-0'lık galibiyeti getiren golleri Sallai (2), Nagy ve Gazdag attı.

     


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