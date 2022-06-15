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İngiltere'nin Uluslar Ligi kâbusu sürüyor

İngiltere'nin Uluslar Ligi kâbusu sürüyor

İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki kötü performansı, Macaristan ile oynadığı 4. karşılaşmada da devam etti.