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- İngiltere'nin Uluslar Ligi kâbusu sürüyor
İngiltere'nin Uluslar Ligi kâbusu sürüyor
İngiltere'nin Uluslar Ligi'ndeki kötü performansı, Macaristan ile oynadığı 4. karşılaşmada da devam etti.
- 15.06.2022 - 08:41
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında Macaristan, deplasmanda İngiltere ile karşı karşıya geldi. Macarlar İngiltere'yi 4-0 mağlup etti.
4 maçta da galibiyet alamadılar
İngiltere bu sonuçla birlikte 4. maçında da galibiyet elde edemedi.
İlk maçta da İngiltere'yi yenen Macaristan'a 4-0'lık galibiyeti getiren golleri Sallai (2), Nagy ve Gazdag attı.