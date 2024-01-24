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Irak ve Japonya, Asya Kupası'nda son 16'da

Irak ve Japonya, Asya Kupası'nda son 16'da Asya Kupası D Grubu'nda maçlar tamamlandı. Bu grupta lider Irak ve ikinci Japonya son 16 turuna kalmayı başardı.