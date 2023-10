İrfan Can Kahveci: Bu kadro EURO 2024'te olmayı hak ediyor Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Hırvatistan maçı öncesinde konuştu. İrfan Can, "Aramızda Almanya'da olmak istediğimizi konuşuyoruz çünkü bu kadro orada olmayı hak ediyor" dedi.

A Milli Futbol Takımı oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, Hırvatistan ile oynanacak 2024 Avrupa Şampiyonası Elemleri D Grubu maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 12 Ekim Perşembe akşamı saat 21.45'te Hırvatistan'ın ev sahipliğinde Osijek'te oynanacak karşılaşma öncesinde Kahveci, değerlendirmeler yaptı. "Pratik ile ne istediğini bize anlattı" Fenerbahçe'de formda bir dönem geçiren İrfan Can, sözlerine şöyle başladı: Hocamız geleli kısa bir süre oldu. Gerçekten samimi ve ne istediğini net bir şekilde anlatan bir hoca. 3 günde hem video toplantılarla hem de pratik ile ne istediğini bize anlattı. İnşallah biz de bunları sahaya yansıtabiliriz. "Kendimi geliştirmeye odaklanıyorum" Milli oyuncu, açıklamalarına şöyle devam etti: Ben her zaman kendimi geliştirmeye odaklanıyorum, kötü de gitsem. Bu zamana kadar söylenenlere kulak asmadım dersem yalan olur ama çok da önemsemedim. Her hocanın farklı istekleri oluyor. Bu sene hocamızın istekleri benim oyunuma daha uygun. İnşallah böyle devam ederim. "Bu kadro orada olmayı hak ediyor" İrfan Can, A Milli Takım kadrosunun EURO 2024'ü hak ettiğini söyledi. Gruptaki en önemli maçlarımızdan biri. Rakipte de bizde de eksikler var. Aramızda Almanya'da olmak istediğimizi konuşuyoruz çünkü bu kadro orada olmayı hak ediyor. Önümüzdeki 3 maçtan en iyi sonuç alıp orada olacağımızı düşünüyorum. "Livakovic'i üzen taraf biz oluruz" Yetenekli futbolcu, Fenerbahçe'den takım arkadaşı Dominik Livakovic hakkında şunları dedi: Livakovic çok bir kaleci ama en önemlisi çok iyi bir karakter. Maçtan önce konuştuk ama umarım yarın onu üzen taraf biz oluruz. Bizde de önemli ayaklar var. "Özellikle bir isime odaklanmıyoruz" Hücum oyuncusu, açıklamasını şu şekilde bitirdi: Hırvatistan'ı ilk maçtan da tanıyoruz. Hocamızın da bize anlattıkları var. Çok önemli oyuncuları var ancak özellikle bir isime odaklanmıyoruz.