İrfan Can Kahveci gol sayısını 5'e yükseltti

İHA

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, evinde Macaristan ile mücadele etti ve rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Millilerin üçüncü golü İrfan Can Kahveci’den geldi.

Maçın 73. dakikasında Mert Müldür’ün sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu’nun göğsüyle indirdiği topu İrfan Can düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara göndererek, skoru 3-0’a getirdi.

5. GOLÜNÜ ATTI

29 yaşındaki futbolcu böylece milli takımdaki 5. gol sevincini yaşadı.

Maça yedek başlayan İrfan Can Kahveci, 72. dakikada Oğuz Aydın’ın yerine oyuna girdi.