İrfan Can Kahveci: Her takımı yenebilecek güçteyiz

İrfan Can Kahveci basın toplantısında, "Bizim takımımız çok güçlü ve her takımı yenebilecek kapasitede" ifadelerini kullandı.

A Milli Takımımızın başarılı futbolcusu İrfan Can Kahveci, Gine ile oynayacağımız hazırlık maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sağlık durumu hakkında bilgi veren İrfan Can, "Sakatlığım iyi durumda. Zaten kampın başından beri bireysel çalışıyordum. Bir süredir de takımla çalışıyorum. İtalya zorlu bir maç ama biz her takımı yenebilecek güçteyiz. İnşallah iyi bir başlangıç yaparız." dedi.

İtalya Milli Takımı'nın kalitesine dikkat çeken İrfan Can, "İtalya güçlü bir rakip ama şu an hazırlık maçları oynuyoruz. Daha o maçı analiz edemedik. Bizim takımımız çok güçlü ve her takımı yenebilecek kapasitede.

İnşallah ilk maçta da başarılı oluruz. Ülkemizde her zaman arkamızda desteği çok iyi hissettik. İnşallah burada da öyle olur. Herkese teşekkür ederiz." şeklinde konuştu.