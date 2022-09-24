Petrol
86.65
-4.21%
Euro
17.8436
-1.10%
Dolar
18.414
0.52%
Altın
973.28
-1.08%
Borsa
3282
-0.41%
Bitcoin
354.396
1.81%
BTXN Coin
9.39
16.06%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 19 C

    İrfan Can Kahveci: İnşallah yarın da kazanıp bu serüveni bitiririz

    A Milli Takımımızda İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki Faroe Adaları mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.
    • 24.09.2022 - 19:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İrfan Can Kahveci: İnşallah yarın da kazanıp bu serüveni bitiririz

    UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 13 puanla ilk sırada yer alan A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Faroe Adaları'yla karşılaşacak.

    Karşılaşma öncesi İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

    "Hatalarımızı gördük"

    "Aslında her maça aynı motivasyonla, kazanmak için çıkıyoruz." diyen İrfan Can Kahveci, "Hocamız da Lüksemburg maçı sonrası hatalarımızı gösterdi. Hatalarımızı gördük." dedi.

    İrfan Can Kahveci: İnşallah yarın da kazanıp bu serüveni bitiririz #1

    "Biz her türlü şarta hazırız"

    Daha önce de sentetik sahalarda oynadıklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Bizi çok etkileyeceğini sanmıyorum. Sadece biraz daha ağrı yapıyor maçtan sonra. Biz her türlü şarta hazırız. İnşallah yarın da kazanıp bu serüveni bitiririz." şeklinde konuştu.

    İrfan Can Kahveci: İnşallah yarın da kazanıp bu serüveni bitiririz #2


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Zonguldak'ta doğum günü kutlayanların olduğu restoranı su bastı
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta doğum günü kutlayanların olduğu restoranı su bastı

    Diyarbakır'da dondurma yiyerek hırsızlık yaptı
    3. Sayfa

    Diyarbakır'da dondurma yiyerek hırsızlık yaptı

    Görüş Bildir