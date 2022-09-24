İrfan Can Kahveci: İnşallah yarın da kazanıp bu serüveni bitiririz

A Milli Takımımızda İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar C Ligi'ndeki Faroe Adaları mücadelesi öncesi açıklamalarda bulundu.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 13 puanla ilk sırada yer alan A Milli Takımımız, gruptaki son maçında Faroe Adaları'yla karşılaşacak.

Karşılaşma öncesi İrfan Can Kahveci basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Hatalarımızı gördük"

"Aslında her maça aynı motivasyonla, kazanmak için çıkıyoruz." diyen İrfan Can Kahveci, "Hocamız da Lüksemburg maçı sonrası hatalarımızı gösterdi. Hatalarımızı gördük." dedi.

"Biz her türlü şarta hazırız"

Daha önce de sentetik sahalarda oynadıklarını söyleyen başarılı futbolcu, "Bizi çok etkileyeceğini sanmıyorum. Sadece biraz daha ağrı yapıyor maçtan sonra. Biz her türlü şarta hazırız. İnşallah yarın da kazanıp bu serüveni bitiririz." şeklinde konuştu.