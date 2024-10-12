İrfan Can Kahveci: Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi

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A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'ı 1-0 yendiği maçta galibiyet golünü atan İrfan Can Kahveci, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Başarılı futbolcu, attığı golün kariyerinin en kolay gollerinden biri olduğunu belirtti ve maçın zorluğuna rağmen kazanmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Bugün Dünya Kız Çocukları günü, biricik anneme, ablama, eşime ve ülkemizdeki tüm kadınlara minnettarlığımı sunuyorum. Bu sözlerle başlamak istiyorum. Kadınlar bizim başımızın tacı.

"KARİYERİMİN EN KOLAY GOLLERİNDEN BİRİYDİ"

Kariyerinin en kolay gollerinden birini attığını söyleyen Kahveci, "Böyle maçlar zor oluyor. Karadağ'ı tarihimizde iki farklı yenememiştik, tek farkla kazandık. Bu tarz maçlar oluyor. Kazandığımız için mutluyuz. Kariyerimin en kolay gollerinden biriydi, mutluyum." ifadelerini kullandı.

"İNŞALLAH YENİ BİR İLKİ DE BAŞARABİLİRİZ"

"Deplasmanda ilk İzlanda galibiyeti de gelir mi?" sorusuna ise milli futbolcu, şu cevabı verdi;