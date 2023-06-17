İrfan Can Kahveci: Takımımıza galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Letonya deplasmanına konuk oldu. Milli Takım, Riga'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.
Takımın galibiyet golünü kaydeden İrfan Can Kahveci karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.
"Letonya deplasmanları zor geçiyor bizim için"
Hücum oyuncusu, şu sözleri sarf etti:
"Takımımıza gol ile galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Nadir kafa vururum. Letonya deplasmanları zor geçiyor bizim için. Yaklaşık 30 yıl sonra Samsun'a gideceğiz, herkesi maça davet ediyoruz."
"Barış Alper maça çok hareket getirdi"
İrfan Can ayrıca şunları dedi:
"Barış Alper maça çok hareket getirdi. Orada orta açacağını biliyordum, kalecinin dokunması biraz şaşırttı beni ama golü attım."