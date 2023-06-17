İrfan Can Kahveci: Takımımıza galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 3. hafta maçında Letonya deplasmanına konuk oldu. Milli Takım, Riga'da oynanan maçı 3-2'lik skorla kazandı.

Takımın galibiyet golünü kaydeden İrfan Can Kahveci karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Hücum oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

"Takımımıza gol ile galibiyeti getirdiğim için çok mutluyum. Nadir kafa vururum. Letonya deplasmanları zor geçiyor bizim için. Yaklaşık 30 yıl sonra Samsun'a gideceğiz, herkesi maça davet ediyoruz."