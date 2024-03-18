Irkçılık yaptığı öne sürülen Acerbi, İtalya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

İHA
İtalya Milli Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenecek EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Amerika Birleşik Devletleri'nde 22 Mart Cuma günü Venezuela, 24 Mart Pazar günü ise Ekvador ile karşı karşıya gelecek.
Acerbi, kadrodan çıkarıldı
Söz konusu karşılaşmalar öncesi İtalya Futbol Federasyonu, dün oynanan Inter-Napoli müsabakasında Juan Jesus’a ırkçı söylemelerde bulunduğu iddia edilen Francesco Acerbi’nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.
Acerbi'nin yerine ise Gianluca Mancini'nin çağırıldığını duyurdu.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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