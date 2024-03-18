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Irkçılık yaptığı öne sürülen Acerbi, İtalya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı

Irkçılık yaptığı öne sürülen Acerbi, İtalya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarıldı İtalya Futbol Federasyonu, dün oynanan Inter-Napoli maçında Juan Jesus'a ırkçı söylemlerde bulunduğu iddiası sebebiyle Francesco Acerbi'nin milli takım kadrosundan çıkarıldığını ve yerine Gianluca Mancini'nin çağırıldığını açıkladı.