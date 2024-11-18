İrlanda'ya 5 atan İngiltere, A Ligi'ne yükseldi

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UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta 6. hafta maçında İngiltere ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi.

Wembley'de oynanan müsabakada kazanan 5-0'lık skorla ev sahibi İngiltere oldu.

İRLANDA, 10 KİŞİ KALDI

İlk yarısı 0-0 biten maçta İrlanda, 51. dakikada Liam Scales'in gördüğü ikinci sarı kartla 10 kişi kaldı.

İNGİLTERE, FARK ATTI

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 53. dakikada penaltıdan Harry Kane, 56. dakikada Anthony Gordon, 58. dakikada Connor Gallagher, 76. dakikada Jarrod Bowen ve 79. dakikada Taylor Harwood-Bellis kaydetti.

İNGİLTERE, A LİGİ'NE ÇIKTI

Bu sonucun ardından İngiltere, 15 puanla A Ligi'ne yükseldi. İrlanda ise 6 puanla grup 3'üncüsü oldu.