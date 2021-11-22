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    İşitme engelli milli sporculardan İran'da 5 madalya

    İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası ve İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda milli sporcular, 5 madalya elde etti.
    • AA
    • 22.11.2021 - 23:49
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    İşitme engelli milli sporculardan İran'da 5 madalya

    Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tahran'da aynı anda düzenlenen iki organizasyonda milli sporcular, günü 2 gümüş, 3 bronz madalyayla tamamladı.

    TEKVANDODA 2 GÜMÜŞ, BİR BRONZ MADALYA

    İşitme Engelliler Dünya Tekvando Şampiyonası'nda kadınlar 49 kiloda Merve Yazıcı ve +67 kiloda Selver Şeker gümüş, 57 kiloda Selma Canlı ise bronz madalya kazandı.

    İşitme engelli milli sporculardan İran da 5 madalya #1

    KARATEDE 2 DÜNYA ÜÇÜNCÜLÜĞÜ

    İşitme Engelliler Dünya Karate Şampiyonası'nda ise kumite 68 kiloda Sinem Özkan ile +68 kiloda Gamze Keresteci, bronz madalya aldı.

    İşitme engelli milli sporculardan İran da 5 madalya #2

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