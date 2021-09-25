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İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, İstiklal Marşı'nı okudu
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Yaz Olimpiyatları elemelerinde Fransa'yı konuk ediyor. Milliler, maç öncesinde İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okudu.
- Haber Merkezi
- 25.09.2021 - 17:29
İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı, 24. İşitme Engelliler Yaz Olimpiyatları elemelerinde (Deaflympics) Fransa ile karşılaşıyor.
Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maç, saat 16.00'da başladı.
İSTİKLAL MARŞI’NI İŞARET DİLİYLE OKUDULAR
Maç öncesinde Milliler İstiklal Marşı’na da eşlik etti. Milli sporcular İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okudu.
Elemelerdeki ilk maçında Çekya'yı 6-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Fransa'ya yenilmemesi durumunda geçecek yıl Brezilya'da düzenlenecek Deaflympics'e katılım hakkı elde edecek.
İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki milli takım, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destekleniyor.
İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, İstiklal Marşı'nı okudu İZLE