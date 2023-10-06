İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı, Dünya ikincisi oldu

İHA

4.İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda Polonya'yı 2-1 yenerek finale yükselen İşitme Engelliler Kadın Milli Futbol Takımı, bugün ABD ile şampiyonluk mücadelesi verdi.

Ay-yıldızlılar, rakibine 3-0 mağlup olarak turnuvayı ikinci olarak tamamladı.

"Kızlarımla gurur duyuyorum"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Federasyon Başkanı Kerim Vural, şunları dedi:

Bugün nefes kesen bir müsabaka izledik, öncelikle kızlarımla gurur duyuyorum. Dünya Kupası'nda elde ettiğimiz ikincilik derecesi, ülkemizin futbol yeteneğinin ne kadar büyük olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır. Takımımızın azim, disiplin ve yetenekleri, dünya sahnesinde büyük bir izlenim bıraktı. Bu tarihi başarı, Türk futbolunda ve işitme engelliler futbolunda parlak bir geleceğe işaret ediyor. Kızlarımızın aylardır süren emeği ve azmi sayesinde bu unutulmaz başarıya imza atıldı. Tüm Türkiye sizinle gurur duyuyor. Sadece İşitme Engelli Kadın Futbolu tarihinde değil Türk Kadın Futbolu tarihinde de önemli bir başarıya imza attılar. Milli takımımız ile gurur duyuyorum, şimdi gözümüz olimpiyatlarda inanıyorum ki şampiyonluk kupasını olimpiyatlarda ülkemize getireceğiz. Hep söylediğim gibi sesimiz spor olsun tüm dünya bizi duysun