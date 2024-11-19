İskoçya'ya yenilen Polonya, B Ligi'ne düştü

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta maçında Polonya ile İskoçya karşı karşıya geldi.

Narodowy Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi İskoçya, 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

İSKOÇYA, 3 PUANI SON DAKİKADA ALDI

İskoçya'nın ilk golünü 3. dakikada John McGinn kaydetti. Polonya'ya beraberliği getiren gol ise 59. dakikada Kamil Piatkowski'den geldi.

Dakikalar 90+3'ü gösterirken İskoçya'da Andrew Robertson sahneye çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

SZYMANSKI FORMA GİYDİ

Polonya'da Fenerbahçe formasını terleten Sebastian Szymanski, mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Başakşehir'de forma giyen Krzystof Piatek ise mücadeleyi kulübede tamamladı.

POLONYA B LİGİ'NE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Polonya, B Ligi'ne düşen takım oldu. İskoçya ise grubu 3. sırada noktaladı (Play-offlara girecek). Portekiz ve Hırvatistan ise çeyrek finale yükseldi.