İsmail Yüksek: Gol atacağımı anladım

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. İsmail Yüksek attığı harika golle Türkiye'yİ B Ligi'ne taşıdı. İsmail maç sonunda açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki 5. maçında Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı ve gruptaki ilk puan kaybını yaşamasına rağmen Uluslar Ligi B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.

İsmail oyuna girdi ve golünü attı

81.dakikada Orkun Kökçü yerine oyuna giren İsmail Yüksek milli formayı ilk kez giymiş oldu. Dakikalar 87'yi gösterdiği sırada Zeki Çelik'in pasında harika bir şuta imza atan İsmail Yüksek, kaleciyi avlayarak skoru 3-3 yaptı ve beraberliği aldı. İsmail attığı bu gol ile Türkiye'yi B Ligi'ne taşıdı.

İsmail Yüksek'ten ilk milli maçında harika gol İZLE

İsmail Yüksek, Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldığımız maçın ardından konuştu.

"Sert bir mücadele geçti"

İsmail Yüksek yaptığı açıklamada, "Sert bir mücadele geçti. İki takım da istedi bu maçı. Kazanmamız gereken bir maçtı. Olmadı. Çok kaçırdık. Rakibimizi de tebrik etmek lazım, iyi mücadele ettiler. İyi hazırlanmıştık, olmadı. Faroe maçı var önümüzde, o maçı kazanıp ülkemizi mutlu etmek istiyoruz." dedi.

"Gol atacağımı anladım"

Attığı gol ile ilgili konuşan genç oyuncu, "Benim için özel bir gün, bugün. İlk milli maçımda ilk golümü attım. Pozisyonda golü hissettim. Zeki Ağabey'in pas vereceğini anladım. Aklıma şut atmak geldi. Gol atacağımı anladım. Golden sonra daha da pozisyonlara girdik ama olmadı." açıklamasını yaptı.

"Hayallerim var, pes etmem"

Kendisine güvendiğini söyleyen Yüksek, "Aslında kendime güvenen biriyim. Hayallerim var, pes etmem. Geçen sezon istemediğim şeyler oldu. Bu sezon kendime söz verdim. En üst seviyelerde oynama hayali kurdum. Yazın bu sezona çok iyi hazırlandım mental ve fizik olarak. Şu an meyvelerini topluyorum. Mutluyum." diyerek sözlerini noktaladı.