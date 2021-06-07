İspanya hazırlık maçına U21 takımını çağırdı

Sergio Busquets'in koronavirüs testi pozitif çıktı. İspanya Milli Takımı karantinaya girerken Litvanya maçına U21 takımı çağrıldı.

EURO 2020'nin başlamasına birkaç gün kala İspanya Milli Takımı, koronavirüs nedeniyle endişeli.

Barcelona'nın oyuncusu Sergio Busquets'in koronavirüs testi pozitif çıkmış ve turnuva öncesi yıldız futbolcu karantinaya alınmıştı.

Gelen resmi açıklamaya göre protokoller gereği İspanya'nın kadrosu, bütünüyle izolasyona girdi. Karantinanın ardından turnuva öncesi oynanacak son hazırlık maçında, A takımın yer alamayacağı kaydedildi.

LİTVANYA MAÇINA U-21 TAKIMI ÇAĞIRILDI

Federasyondan yapılan açıklamada, 8 Haziran Salı günü Litvanya ile oynanacak hazırlık maçının kadrosunun değiştiği bildirildi.

Yapılan açıklamaya göre İspanya-Litvanya karşılaşmasına İspanya'nın U-21 takımı çağırıldı. İspanya'nın Litvanya ile oynayacağı hazırlık maçında ayrıca U21 takımını çalıştıran Luis de la Fuente takımın başında olacak.

İspanya, EURO 2020'de Polonya, İsveç ve Slovakya ile E Grubu'nda mücadele edecek. Boğalar turnuvadaki ilk maçını 14 Haziran'da İsveç ile oynayacak.