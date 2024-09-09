İspanya, İsviçre'yi dağıttı UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup ikinci maçında İspanya 10 kişi kaldığı maçta İsviçre'yi 4-1 yendi. İspanyollarda Fabian Ruiz 2 golle yıldızlaştı.

Haber Merkezi

Uluslar Ligi'ne Sırbistan beraberliği ile başlayan İspanya ikinci grup maçında İsviçre'ye konuk oldu.

İSPANYA 10 KİŞİ KALMASINA RAĞMEN KAZANDI

Boğalar, 4. dakikada Joselu ve 13. dakikada Fabian Ruiz'in attığı gollerle skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Le Normand, Embolo'ya yaptığı faul nedeniyle kırmızı kart gördü. Ev sahibi takım Amdouni ile 41. dakikada farkı 1'e düşürdü.

İspanya ikinci yarıda maçı bitirdi. Fabian Ruiz ve Ferran Torres, 77 ve 80. dakikalarda attıkları gollerle skoru 4-1'e getirdi.

İspanya puanını 4 yaparken, İsviçre puanla tanışamadı.