İspanya, İsviçre'yi üç golle geçti

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UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup 6. hafta mücadelesinde Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya ile Murat Yakın'ın çalıştırdığı İsviçre karşı karşıya geldi.

Heliodoro Rodriguez Lopez Stadyumu'nda oynanan maçta kazanan 3-2'lik skorla İspanya oldu.

İSPANYA, 3 GOLLE KAZANDI

Ev sahibi İspanya'nın gollerini 32. dakikada Yeremy Pino, 68. dakikada Bryan Gil ve 90+2'de penaltıdan Bryan Zaragoza kaydetti.

İspanya'da Pedri 32. dakikada bir penaltı atışından yararlanamadı.

İsviçre'nin gollerini ise 63. dakikada Joel Monteiro ve 85. dakikada penaltıdan Andi Zeqiri kaydetti.

İspanya'da Bryan Zaragoza ve Bryan Gil, kariyerlerinde ilk kez milli takımlarında resmi bir gol atmış oldular.

İSVİÇRE, B LİGİ'NE DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte İspanya grubunu 16 puanla lider tamamlarken, İsviçre 2 puanda kalarak B Ligi'ne düştü.